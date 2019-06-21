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Posted 21 июня 2019, 18:56

Published 21 июня 2019, 18:56

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Уголовные дела завели в отношении чиновников Минтранспорта Ростовской области

21 июня 2019, 18:56
В Ростовской области завели уголовные дела в отношении чиновников министерства транспорта региона по факту служебного подлога, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура проверила соблюдение закона о контрактной системе в области закупок при приемке выполненных работ. Было установлено, что министерство заключило контракты на проведение дорожных работ в двух районах.

Согласно контрактам рабочие поменяли барьерные ограждения и отремонтировали дороги. Все работы были приняты оплачены.

«Проверка показала, что работы были выполнены в меньшем объеме, также применялись материалы, которые не соответствовали условиям контракта», — сказано в сообщении.

По факту внесения в документы недостоверной информации завели уголовные дела. Максимальное наказание составляет четыре года колонии.

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