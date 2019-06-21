Уголовные дела завели в отношении чиновников Минтранспорта Ростовской области

Posted 21 июня 2019, 18:56
Published 21 июня 2019, 18:56
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Прокуратура проверила соблюдение закона о контрактной системе в области закупок при приемке выполненных работ. Было установлено, что министерство заключило контракты на проведение дорожных работ в двух районах.
Согласно контрактам рабочие поменяли барьерные ограждения и отремонтировали дороги. Все работы были приняты оплачены.
«Проверка показала, что работы были выполнены в меньшем объеме, также применялись материалы, которые не соответствовали условиям контракта», — сказано в сообщении.
По факту внесения в документы недостоверной информации завели уголовные дела. Максимальное наказание составляет четыре года колонии.