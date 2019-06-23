Ростовчане рассказали об очередных поджогах Театралки

«Я жила примерно в таких же условиях, и у нас на улице за пять месяцев сгорели четыре дома и это был не поджог. Во многих домах нет газа и люди делают электрическое отопление, проводка не выдерживает и горит», — написала одна из пользовательниц в комментариях.