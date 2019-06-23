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Posted 23 июня 2019, 19:27

Published 23 июня 2019, 19:27

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовчане рассказали об очередных поджогах Театралки

23 июня 2019, 19:27
В Ростове-на-Дону неизвестные дважды пытались поджечь строения в районе Театральной площади, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«На Театралке снова произошли пожары, в ночь на 21 июня неизвестные пытались устроить поджог в частном секторе в переулке Грибоедовский. На следующую ночь произошла вторая попытка», — написал автор поста.

Он попросил максимально распространить эту информацию, чтобы больше подобного не происходило. По его словам, люди боятся жить в своих домах.

«Я жила примерно в таких же условиях, и у нас на улице за пять месяцев сгорели четыре дома и это был не поджог. Во многих домах нет газа и люди делают электрическое отопление, проводка не выдерживает и горит», — написала одна из пользовательниц в комментариях.

Добавим, что в 2017 году в районе Театралки произошел один из крупнейших городских пожаров, который уничтожил около 120 строений. Ранения получили десятки местных жителей, которые предположили, что мог произойти поджог.

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