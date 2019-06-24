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Posted 24 июня 2019, 08:49

Published 24 июня 2019, 08:49

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Иск в 4,3 млн руб подали к ростовской компании «Агросоюз Юг Руси»

24 июня 2019, 08:49
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление на 4,3 миллиона рублей в отношении ООО «Агросоюз Юг Руси», следует из информации электронной картотеки.

Иск подало ООО «Рента Кар» из Ростова, занимающееся оптовой торговлей легковых автомобилей. Причиной подачи иска стало неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи.

Следующее заседание пройдет 1 июля.

ООО «Агросоюз Юг Руси» зарегистрировано в 1998 году, основным видом деятельности компании является разведение мясного и прочего крупного рогатого скота. Компания имеет 11 филиалов на территории области.

Напомним, проверка работы компании «Агросоюз Юг Руси» в Ростове выявила ряд нарушений, в том числе незаконное использование участков.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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