Иск в 4,3 млн руб подали к ростовской компании «Агросоюз Юг Руси»

Posted 24 июня 2019, 08:49
Published 24 июня 2019, 08:49
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Иск подало ООО «Рента Кар» из Ростова, занимающееся оптовой торговлей легковых автомобилей. Причиной подачи иска стало неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи.
Следующее заседание пройдет 1 июля.
ООО «Агросоюз Юг Руси» зарегистрировано в 1998 году, основным видом деятельности компании является разведение мясного и прочего крупного рогатого скота. Компания имеет 11 филиалов на территории области.
Напомним, проверка работы компании «Агросоюз Юг Руси» в Ростове выявила ряд нарушений, в том числе незаконное использование участков.