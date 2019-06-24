Новейшую РСЗО «Торнадо-С» впервые покажут на военном форуме в Ростовской области

В частности, на форуме представят 16 современных единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Штурм-С», 152-миллиметровые самоходные «Мста-С», «Акация» и буксируемую «Мста-Б» гаубицы, 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Хоста» и возимый минометный комплекс «Сани», а также подвижный разведывательный пункт «Аргус», радиолокационные комплекс разведки «Зоопарк-1М» и «Пантера».