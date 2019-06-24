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Posted 24 июня 2019, 08:37

Published 24 июня 2019, 08:37

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Работник аэропорта Платов в Ростове украл почти 400 тысяч рублей при упаковке багажа

24 июня 2019, 08:37
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении сотрудника аэропорта Платов за крупное хищение, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Мужчина работал в должности укладчика-упаковщика, он занимался упаковкой ручной клади и багажа в аэропорту. От пассажиров он получил более 835 тысяч рублей и должен был сдать в кассу.

«В кассу злоумышленник сдал только часть выручки, остальное он забрал себе. Размер ущерба превысил 303 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

По факту присвоения завели уголовное дело, его передали в Первомайский районный суд города. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее в городе завели уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег, выделенной на расчистку местного водоема.

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