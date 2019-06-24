Работник аэропорта Платов в Ростове украл почти 400 тысяч рублей при упаковке багажа

Posted 24 июня 2019, 08:37
Published 24 июня 2019, 08:37
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Мужчина работал в должности укладчика-упаковщика, он занимался упаковкой ручной клади и багажа в аэропорту. От пассажиров он получил более 835 тысяч рублей и должен был сдать в кассу.
«В кассу злоумышленник сдал только часть выручки, остальное он забрал себе. Размер ущерба превысил 303 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
По факту присвоения завели уголовное дело, его передали в Первомайский районный суд города. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее в городе завели уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег, выделенной на расчистку местного водоема.