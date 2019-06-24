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Posted 24 июня 2019, 12:29

Published 24 июня 2019, 12:29

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявили в Крыму

24 июня 2019, 12:29
В Республике Крым на 24 июня из-за неблагоприятных метеорологических явлений объявили штормовое предупреждение, сообщило региональное МЧС.

До конца суток понедельника на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Жителей и гостей региона просят соблюдать осторожность и не выходить на улицу без особой необходимости.

Кроме того, синоптики прогнозирует понижение температуры воздуха в Крыму к концу рабочей недели.

Уже в пятницу в регионе воздух прогреется не выше +21…+26 С днем и +12…+21 С ночью.

При этом угроза сильных осадков виде дождя сохранится.Напомним, в «Роза Хутор» в Сочи сошедший сель парализовал движение. Кроме того, в результате ливней на курорте затопило главную площадь.

#Общество#Новости
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