Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявили в Крыму

Posted 24 июня 2019, 12:29
Published 24 июня 2019, 12:29
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
До конца суток понедельника на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Жителей и гостей региона просят соблюдать осторожность и не выходить на улицу без особой необходимости.
Кроме того, синоптики прогнозирует понижение температуры воздуха в Крыму к концу рабочей недели.
Уже в пятницу в регионе воздух прогреется не выше +21…+26 С днем и +12…+21 С ночью.
При этом угроза сильных осадков виде дождя сохранится.Напомним, в «Роза Хутор» в Сочи сошедший сель парализовал движение. Кроме того, в результате ливней на курорте затопило главную площадь.