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Posted 24 июня 2019, 14:53

Published 24 июня 2019, 14:53

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

В Ростове установили трехтонный памятник героям Советского Союза

24 июня 2019, 14:53
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону в пятницу торжественно открыли памятник героям Советского Союза, рассказал во время пресс-конференции председатель совета ветеранов города Ростова-на-Дону Валентин Гербач.

В Ростове проживали 126 героев Советского Союза и 16 кавалеров Ордена Славы. Именно в честь этих героев и открыт памятник. Инвесторами для установки памятника стали меценаты из Ростова. Памятник весит три тонны, его стоимость составляет более двух миллионов рублей. На памятнике высечены золотыми буквами имена всех героев Советского Союза из Ростова-на-Дону.

«Сегодня никого из этих героев не в живых, но мы их помним, им именами названы улицы, музеи и школы. Мы великая нация. Сотни национальностей сражались в Советском Союзе и победили. Важно сегодня говорить об этом с подрастающим поколением. Единственный в России есть центр патриотического воспитания успешно работает в Ростове, в год проводится более 300 мероприятий, 42 тысячи школьников и студентов принимают в них участие», — сказал Гербач.

#Культура#Эксклюзив#Новости
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