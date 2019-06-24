В Ростове установили трехтонный памятник героям Советского Союза

«Сегодня никого из этих героев не в живых, но мы их помним, им именами названы улицы, музеи и школы. Мы великая нация. Сотни национальностей сражались в Советском Союзе и победили. Важно сегодня говорить об этом с подрастающим поколением. Единственный в России есть центр патриотического воспитания успешно работает в Ростове, в год проводится более 300 мероприятий, 42 тысячи школьников и студентов принимают в них участие», — сказал Гербач.