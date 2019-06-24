В Ростовской области на треть увеличили строительство многоэтажек

Posted 24 июня 2019, 12:58
Published 24 июня 2019, 12:58
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Общая площадь построенного жилья составила 922,9 тысячи квадратных метров, что на 15,% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Так, заметный рост продемонстрировало строительство многоэтажных домов. В январе–мае 2019 года в регионе было сдано в эксплуатацию 396 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах, что на треть больше, чем годом ранее.
На 5,7% вырос объем индивидуального жилищного строительства. Всего жители Ростовской области за указанный период построили 526,9 тысячи квадратных метров.
«Лидерами среди городских округов с высокими темпами ввода жилья являлись: Ростов-на-Дону, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Шахты; среди муниципальных районов: Веселовский, Волгодонской, Егорлыкский, Кагальницкий, Каменский, Миллеровский, Мясниковский, Обливский, Семикаракорский, Целинский, Цимлянский, Шолоховский. Среди „аутсайдеров“ по темпам ввода жилых домов в январе–мае 2019 года такие городские округа, как Каменск, Новошахтинск, Таганрог и муниципальные районы: Багаевский, Зерноградский, Кашарский, Красносулинский, Куйбышевский, Мартыновский, Милютинский, Морозовский, Советский, Чертковский», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ростове-на-Дону к 2025 году расселят 38 аварийных дома.