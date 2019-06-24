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Posted 24 июня 2019, 12:58

Published 24 июня 2019, 12:58

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В Ростовской области на треть увеличили строительство многоэтажек

24 июня 2019, 12:58
За пять месяцев 2019 года в Ростовской области было построено 11,7 тысячи квартир, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

Общая площадь построенного жилья составила 922,9 тысячи квадратных метров, что на 15,% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Так, заметный рост продемонстрировало строительство многоэтажных домов. В январе–мае 2019 года в регионе было сдано в эксплуатацию 396 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах, что на треть больше, чем годом ранее.

На 5,7% вырос объем индивидуального жилищного строительства. Всего жители Ростовской области за указанный период построили 526,9 тысячи квадратных метров.

«Лидерами среди городских округов с высокими темпами ввода жилья являлись: Ростов-на-Дону, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Шахты; среди муниципальных районов: Веселовский, Волгодонской, Егорлыкский, Кагальницкий, Каменский, Миллеровский, Мясниковский, Обливский, Семикаракорский, Целинский, Цимлянский, Шолоховский. Среди „аутсайдеров“ по темпам ввода жилых домов в январе–мае 2019 года такие городские округа, как Каменск, Новошахтинск, Таганрог и муниципальные районы: Багаевский, Зерноградский, Кашарский, Красносулинский, Куйбышевский, Мартыновский, Милютинский, Морозовский, Советский, Чертковский», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ростове-на-Дону к 2025 году расселят 38 аварийных дома.

#Экономика#Новости
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