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Posted 24 июня 2019, 09:51

Published 24 июня 2019, 09:51

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Возгорание на девятом этаже ОКДЦ потушили в Ростове

24 июня 2019, 09:51
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону потушили возгорание на девятом этаже Областного консультативно-диагностического центра, сообщило региональное ГУ МЧС.

Возгорание произошло в здание на Пушкинской, 127, на место происшествия в 11.58 мск выехали 13 единиц спецтехники и 65 человек личного состава. выезд осуществили автоматом по повышенному номеру, так как на объекте находилось большое количество людей. Кроме того, Ж к месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Напомним, в Ростове-на-Дону неизвестные дважды пытались поджечь строения в районе Театральной площади в переулке Грибоедовском.

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