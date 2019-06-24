Возгорание на девятом этаже ОКДЦ потушили в Ростове

Возгорание произошло в здание на Пушкинской, 127, на место происшествия в 11.58 мск выехали 13 единиц спецтехники и 65 человек личного состава. выезд осуществили автоматом по повышенному номеру, так как на объекте находилось большое количество людей. Кроме того, Ж к месту происшествия прибыли машины скорой помощи.