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Posted 25 июня 2019, 12:43

Published 25 июня 2019, 12:43

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

В Ростове шестилетки сдали нормы ГТО

25 июня 2019, 12:43
Сюжет
Эксклюзив
Воспитанники детсада № 49 в Ростове сдали нормы ГТО, большая часть детей получила золотые знаки отличия, рассказала заведующая детским садом № 49 Марина Игнатьева во время пресс-тура по Ворошиловскому району.

«В этом году 61 ребенок сдавал нормы ГТО. Это дети, которым позволяет это делать состояние здоровье, там очень жесткий отбор со стороны медиков. Всем им исполнилось шесть лет, это первая ступень норм ГТО», — рассказала заведующая.

По ее словам, из 61 воспитанника 39 получили золотые знаки отличия, 21 — серебряный, один — бронзовый. «Все дети успешно сдали нормы, мы этим гордимся. Я не думаю, что каждый ребенок самостоятельно бы достиг таких результатов. Благодаря сплоченной команде педагогов, в частности инструкторов по физической культуре, мы добились этих результатов», — добавила заведующая.

Она сообщила, что к сдаче норм подключились и родители. Шесть мам и пап сдавали нормы на базе детсада.

Детский сад № 49 располагается в двух зданиях: на Добровольского и Михаила Нагибина. В 2019 году учреждению исполняется 30 лет. С момента его основания там открыт бассейн для детей (они бесплатно плавают по два раза в неделю). В саду работает 27 кружков по четырем направлениям: развитие речи, познавательное (английский, раннее чтение, подготовка к школе), художественно-эстетическое (хореография, вокал, оригами), спортивное (обучение плаванию).

#Спорт#Эксклюзив#Новости
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