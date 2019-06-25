В Ростове шестилетки сдали нормы ГТО

Детский сад № 49 располагается в двух зданиях: на Добровольского и Михаила Нагибина. В 2019 году учреждению исполняется 30 лет. С момента его основания там открыт бассейн для детей (они бесплатно плавают по два раза в неделю). В саду работает 27 кружков по четырем направлениям: развитие речи, познавательное (английский, раннее чтение, подготовка к школе), художественно-эстетическое (хореография, вокал, оригами), спортивное (обучение плаванию).