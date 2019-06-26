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Posted 26 июня 2019, 12:43

Published 26 июня 2019, 12:43

Modified 11 сентября 2022, 09:03

Updated 11 сентября 2022, 09:03

Двух подростков унесло течением в Ростове

26 июня 2019, 12:43
В Ростове-на-Дону спасатели вытащили из воды двух подростков, которые не могли добраться до берега, сообщила областная служба спасения на водах.

Во вторник вечером спасатели во время патрулирования увидели в воде подростков в возрасте 12 и 16 лет. Они доплыли до фарвартера, где их начало уносить течением.

«Вернуться на берег пловцы уже не могли. Спасатели посадили их на катер и доставили на сушу», — сказано в сообщении.

Подростки пообещали, что они не будут купаться, где попало.

Ранее спасатели спасатели вытащили из реки тело 16-летней девушки. Она пропала в ночь с 22 на 23 июня во время ночного купания. Поиски дали результат только в понедельник.

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