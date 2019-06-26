Двух подростков унесло течением в Ростове

Posted 26 июня 2019, 12:43
Published 26 июня 2019, 12:43
Modified 11 сентября 2022, 09:03
Updated 11 сентября 2022, 09:03
Во вторник вечером спасатели во время патрулирования увидели в воде подростков в возрасте 12 и 16 лет. Они доплыли до фарвартера, где их начало уносить течением.
«Вернуться на берег пловцы уже не могли. Спасатели посадили их на катер и доставили на сушу», — сказано в сообщении.
Подростки пообещали, что они не будут купаться, где попало.
Ранее спасатели спасатели вытащили из реки тело 16-летней девушки. Она пропала в ночь с 22 на 23 июня во время ночного купания. Поиски дали результат только в понедельник.