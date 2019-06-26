На строительство детского сада на Западном в Ростове выделили 180 млн рублей

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону (в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из областного и федерального бюджетов). Строительство будет финансироваться в два этапа, так, в 2019 году стоимость работ не должна превышать 119,6 миллиона рублей, в 2020 году — 60,5 миллиона рублей.