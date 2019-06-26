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Posted 26 июня 2019, 09:58

Published 26 июня 2019, 09:58

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

На строительство детского сада на Западном в Ростове выделили 180 млн рублей

26 июня 2019, 09:58
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону на территории Западного жилого массива планируется строительство нового дошкольного образовательного учреждения, говорится в документах на портале госзакупок.

Заказчиком выступило «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону». Известно, что новый детский сад будет построен в 10 микрорайоне Западного жилого массива. Максимальная стоимость контракта составляет 180,2 миллиона рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону (в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из областного и федерального бюджетов). Строительство будет финансироваться в два этапа, так, в 2019 году стоимость работ не должна превышать 119,6 миллиона рублей, в 2020 году — 60,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 июля, подрядчика выберут 19 июля.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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