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Posted 26 июня 2019, 12:57

Published 26 июня 2019, 12:57

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

«Омерзительными» назвали подписчики высказывания ростовской модели Костенко

26 июня 2019, 12:57
Подписчикам модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону не понравились выражения, которые она выбирает для описания своих чувств, обсуждение появилось в Instagram девушки.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором показала свою маленькую дочь. «Обожаю тебя, моя доченька. Еще немного и годовасие», — написала ростовчанка. Многие пользователи заявили, что девочка очень похожа на отца. Другие раскритиковали манеру общения ее матери.

«Годовасие — это слово омерзительное, будьте адекватными, дамы. Пишите лучше, что моей дочке скоро исполнится год. Ну приятнее ведь звучит», — написал один из пользователей в комментариях.

«Зашла написать то же самое. Это очень некрасиво звучит. Будто у человека, который эти слова употребляет, отставание в развитии, и он слова коверкает», — прозвучало в комментариях.

Напомним, Костенко неоднократно становилась объектом критики после размещения снимков в различных нарядах.

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