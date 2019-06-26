«Омерзительными» назвали подписчики высказывания ростовской модели Костенко

Ростовчанка опубликовала фото, на котором показала свою маленькую дочь. «Обожаю тебя, моя доченька. Еще немного и годовасие», — написала ростовчанка. Многие пользователи заявили, что девочка очень похожа на отца. Другие раскритиковали манеру общения ее матери.