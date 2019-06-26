«Омерзительными» назвали подписчики высказывания ростовской модели Костенко

Posted 26 июня 2019, 12:57
Published 26 июня 2019, 12:57
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Ростовчанка опубликовала фото, на котором показала свою маленькую дочь. «Обожаю тебя, моя доченька. Еще немного и годовасие», — написала ростовчанка. Многие пользователи заявили, что девочка очень похожа на отца. Другие раскритиковали манеру общения ее матери.
«Годовасие — это слово омерзительное, будьте адекватными, дамы. Пишите лучше, что моей дочке скоро исполнится год. Ну приятнее ведь звучит», — написал один из пользователей в комментариях.
«Зашла написать то же самое. Это очень некрасиво звучит. Будто у человека, который эти слова употребляет, отставание в развитии, и он слова коверкает», — прозвучало в комментариях.
Напомним, Костенко неоднократно становилась объектом критики после размещения снимков в различных нарядах.