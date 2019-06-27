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Posted 27 июня 2019, 13:53

Published 27 июня 2019, 13:53

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

«Мисс Россия» из Азова метит в «Мисс Мира»

27 июня 2019, 13:53
Жительница Азова Ростовской области Алина Санько, которая завоевала титул «Мисс Россия», рассказала о дальнейших планах, сообщили в городской администрации.

Своими мыслями девушка поделилась на пресс-конференции в Азове, на которую пришли ее подписчики, учащиеся и преподаватели школы № 1. Они сфотографировались с Санько и взяли у нее автограф.

Модель рассказала, что сейчас ее самым заветным желанием является достойно представить свою страну на конкурсе «Мисс Мира». По ее словам, она поможет дальнейшему участию в благотворительных проектах.

«Для девушки самое основное в жизни — это оказывать помощь людям, нести добро, развиваться и становиться лучше», — пояснила Санько.

Сейчас она учится в архитектурном факультете московского вуза. Также она пишет картины и задумывается о собственной выставке.

Напомним, модель прилетела в Азов, чтобы поздравить выпускников.

#Общество#Новости
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