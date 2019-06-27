«Мисс Россия» из Азова метит в «Мисс Мира»

Posted 27 июня 2019, 13:53
Published 27 июня 2019, 13:53
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Своими мыслями девушка поделилась на пресс-конференции в Азове, на которую пришли ее подписчики, учащиеся и преподаватели школы № 1. Они сфотографировались с Санько и взяли у нее автограф.
Модель рассказала, что сейчас ее самым заветным желанием является достойно представить свою страну на конкурсе «Мисс Мира». По ее словам, она поможет дальнейшему участию в благотворительных проектах.
«Для девушки самое основное в жизни — это оказывать помощь людям, нести добро, развиваться и становиться лучше», — пояснила Санько.
Сейчас она учится в архитектурном факультете московского вуза. Также она пишет картины и задумывается о собственной выставке.