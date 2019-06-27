Необычный флешмоб с бившимися об землю головой людьми удивил ростовчан

Сам ролик сняли на проспекте Михаила Нагибина, он успел набрать более 105 тысяч просмотров. «Несколько человек вставали и ложились на асфальт. Возле каждого подъезда стояли люди с табличками с надписью „У меня не идеальное тело“. Также они бились головой об землю», — написал очевидец.