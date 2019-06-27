Необычный флешмоб с бившимися об землю головой людьми удивил ростовчан

Posted 27 июня 2019, 09:44
Published 27 июня 2019, 09:44
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Автор публикации разместил видео, на котором показал несколько лежащих на тротуаре людей. Поочередно они привставали и потом снова ложились на асфальт.
Сам ролик сняли на проспекте Михаила Нагибина, он успел набрать более 105 тысяч просмотров. «Несколько человек вставали и ложились на асфальт. Возле каждого подъезда стояли люди с табличками с надписью „У меня не идеальное тело“. Также они бились головой об землю», — написал очевидец.
Пользователи в комментариях предположили, что это один из этапов тренинга по избавлению от комплексов. Другие назвали этих людей сектантами.