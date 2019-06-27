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Posted 27 июня 2019, 09:59

Published 27 июня 2019, 09:59

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Около 5 тыс парней из Ростовской области уйдут служить в весенний призыв

27 июня 2019, 09:59
За весеннюю призывную кампанию 2019 года из Ростовской области в ряды Вооруженных сил РФ уйдут 4,9 тысячи молодых парней, сообщило региональное правительство.

Это на 300 тысяч человек больше, чем за весенний призыв 2018 года. Призывная кампания стартовала 1 апреля, уже более тысячи парней региона отправили в места расположения войск. Традиционно основная часть призывников останется служить на территории Южного военного округа.

Парни из Ростовской области уже пополнили ряды сухопутных войск, ВДВ, ВКС, ВМФ и ракетных войск. Кроме того, молодые люди будут служить в военно-воздушных и железнодорожных войсках, в Нацгвардии РФ. Закончится призывная кампания 15 июля.

Напомним, в 2018 году из Ростовской области ушли служить более восьми тысяч молодых людей.

#Общество#Новости
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