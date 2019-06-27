Около 5 тыс парней из Ростовской области уйдут служить в весенний призыв

Posted 27 июня 2019, 09:59
Published 27 июня 2019, 09:59
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Это на 300 тысяч человек больше, чем за весенний призыв 2018 года. Призывная кампания стартовала 1 апреля, уже более тысячи парней региона отправили в места расположения войск. Традиционно основная часть призывников останется служить на территории Южного военного округа.
Парни из Ростовской области уже пополнили ряды сухопутных войск, ВДВ, ВКС, ВМФ и ракетных войск. Кроме того, молодые люди будут служить в военно-воздушных и железнодорожных войсках, в Нацгвардии РФ. Закончится призывная кампания 15 июля.