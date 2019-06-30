Молодежная промоакция в поддержку выборов прошла в Ростове

Posted 30 июня 2019, 10:49
Published 30 июня 2019, 10:49
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
В рамках празднования Дня молодежи, 29 июня, в Левобережном парке Ростова прошла промоакция под девизом — «Выборы меняют!» и «Выборы влияют!». В первую очередь, участвовать предлагалось молодым жителям города, однако люди старшего поколения также не оставались в стороне, и активно принимали участие в акции, которая в этот раз прошла в необычном формате. Молодых людей с табличками «Выборы меняют!» одновременно снимали 10 фотокамер, после чего в итоге получалась гиф-анимация, которую каждый участник акции мог получить удобным ему способом.
«Это миф, что молодежь не думает о политике. Я подозреваю, что молодежь одна из самых активных в плане выборов, и меня радует, что мы можем общаться с ними на их языке. Это у нас получается. Мы используем современные технологии, как, например, сегодня, а также проводим дебаты, молодежные форумы, и будем продолжать это делать», - рассказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры регионального избиркома Василий Волков.
По его словам, цель акции показать, что выборы меняют, и каждый человек может пойти на избирательный участок и повлиять на ситуацию.
«Мы не призываем прямо сейчас идти и за кого-то голосовать, нам главное донести, что каждый голос на выборах важен, и он может изменить политическую ситуацию и жизнь к лучшему», - подчеркнул Волков.
Некоторые участники акции честно признались, что на выборы не ходят, так как давно не видят смысла, однако многие согласились с тем, что у нас в стране народ может повлиять на ход голосования, и также опровергли миф, что молодежь не участвует в выборах.
«Я считаю, что это прививается в семье. Мои дети, им уже исполнилось 18 лет, ходят на выборы, и даже мне нравится, что мы дискутируем на тему политики, то есть им это интересно. Конечно, наши мнения расходятся, но это их выбор, им жить», - рассказал Сергей Минин.
Представитель молодежи Екатерина Волкова уверенно заявила, что данная акция ей понравилась, и о выборах у нее также сложилось собственное мнение.
«Я считаю, что они (выборы – прим.ред.) важны и нужны, и мне нравится и хочется думать, что мой голос что-то решает. По сути мы отдаем свои голоса за то, чтобы что-то изменить и жить среди этих перемен», - считает Екатерина.
Напомним, что 8 сентября этого года — в единый день голосования — в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Полностью парламент будет выбираться в Азове, Батайске и Таганроге. Кроме этого, в 14 муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы. В 2020 году жителям Ростовской области предстоит выбрать губернатора.