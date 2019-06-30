Молодежная промоакция в поддержку выборов прошла в Ростове

«Это миф, что молодежь не думает о политике. Я подозреваю, что молодежь одна из самых активных в плане выборов, и меня радует, что мы можем общаться с ними на их языке. Это у нас получается. Мы используем современные технологии, как, например, сегодня, а также проводим дебаты, молодежные форумы, и будем продолжать это делать», - рассказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры регионального избиркома Василий Волков.