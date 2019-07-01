До 20 июля продлили в Ростовской области запрет на пребывание в лесах

Posted 1 июля 2019, 08:36
Published 1 июля 2019, 08:36
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Ограничения связаны с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории области, при этом запрет распространяется на весь автотранспорт за исключением спецтехники оперативных служб.
Кроме того, в лесах региона усилили контроль состояния пожарной безопасности, а на потенциально опасных участках организовали дежурство.
Отмечается, что в случае необходимости ограничения могут продлить.