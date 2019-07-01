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Posted 1 июля 2019, 08:36

Published 1 июля 2019, 08:36

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

До 20 июля продлили в Ростовской области запрет на пребывание в лесах

1 июля 2019, 08:36
В Ростовской области до 20 июля продлили запрет на пребывание в лесах людей и техники, сообщило региональное правительство.

Ограничения связаны с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории области, при этом запрет распространяется на весь автотранспорт за исключением спецтехники оперативных служб.

Кроме того, в лесах региона усилили контроль состояния пожарной безопасности, а на потенциально опасных участках организовали дежурство.

Отмечается, что в случае необходимости ограничения могут продлить.

Напомним, Ростов заволокло дымом из-за возгорания полей в соседних с городом районах.

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