До 20 июля продлили в Ростовской области запрет на пребывание в лесах

В Ростовской области до 20 июля продлили запрет на пребывание в лесах людей и техники, сообщило региональное правительство.

Ограничения связаны с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории области, при этом запрет распространяется на весь автотранспорт за исключением спецтехники оперативных служб. Кроме того, в лесах региона усилили контроль состояния пожарной безопасности, а на потенциально опасных участках организовали дежурство. Отмечается, что в случае необходимости ограничения могут продлить. Напомним, Ростов заволокло дымом из-за возгорания полей в соседних с городом районах.