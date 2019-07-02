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Posted 2 июля 2019, 05:00

Published 2 июля 2019, 05:00

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Экс-депутата будут судить в Ростовской области за крупную аферу с землей

2 июля 2019, 05:00
В Зерноградском районе в суд передали уголовное дело в отношении бывшего депутата Собрания депутатов Гуляй-Борисовского сельпо за мошенничество с земельным участком, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Парламентарий, подавая декларацию, скрыл полученный один миллион рублей после продажи земельного участка в 2017 году. Площадь территории составляет 18 гектаров, депутат не смог доказать законных прав на его приобретение.

Из-за этой ситуации полномочия парламентария прекратили, а по факту мошенничества завели уголовное дело.

«В 2017 году фигурант передал в отдел Росреестра фальшивые документы о том, что участок в 2001 году якобы был включен в состав имущества колхоза. После регистрации права собственности он его продал», — сказано в сообщении.

Прокурор через суд потребовал возместить сумму ущерба, которая составляет 760 тысяч рублей. Сейчас дело передали в Зерноградский районный суд.

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