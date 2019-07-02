Экс-депутата будут судить в Ростовской области за крупную аферу с землей

Posted 2 июля 2019, 05:00
Published 2 июля 2019, 05:00
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Парламентарий, подавая декларацию, скрыл полученный один миллион рублей после продажи земельного участка в 2017 году. Площадь территории составляет 18 гектаров, депутат не смог доказать законных прав на его приобретение.
Из-за этой ситуации полномочия парламентария прекратили, а по факту мошенничества завели уголовное дело.
«В 2017 году фигурант передал в отдел Росреестра фальшивые документы о том, что участок в 2001 году якобы был включен в состав имущества колхоза. После регистрации права собственности он его продал», — сказано в сообщении.
Прокурор через суд потребовал возместить сумму ущерба, которая составляет 760 тысяч рублей. Сейчас дело передали в Зерноградский районный суд.