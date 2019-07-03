Ростовчане пожаловались на ежедневный дрифт на парковке у торгового центра

Posted 3 июля 2019, 19:26
Published 3 июля 2019, 19:26
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
«Сумасшедшие заезды происходят каждый день на парковке торгового центра „Золотой Вавилон“. Эта территория не предназначена для таких маневров», — написал очевидец.
Он добавил, что здесь ходят пожилые люди и дети. По его словам, водители также громко влючают музыку.
Ростовчанин попросил ГИБДД вмешаться в эту ситуацию. Он опубликовал видео, на котором показал дрифтующий автомобиль, из окна которого вылезли две девушки.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что им жалко машины. «Это не самый умный водитель. Колодки задние стер и все - поехал в сервис. Или на разборку», — прозвучало в комментариях.