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Posted 3 июля 2019, 19:26

Published 3 июля 2019, 19:26

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовчане пожаловались на ежедневный дрифт на парковке у торгового центра

3 июля 2019, 19:26
В Ростове-на-Дону водители автомобилей ежедневно дрифтуют на парковке возле торгового центра, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Сумасшедшие заезды происходят каждый день на парковке торгового центра „Золотой Вавилон“. Эта территория не предназначена для таких маневров», — написал очевидец.

Он добавил, что здесь ходят пожилые люди и дети. По его словам, водители также громко влючают музыку.

Ростовчанин попросил ГИБДД вмешаться в эту ситуацию. Он опубликовал видео, на котором показал дрифтующий автомобиль, из окна которого вылезли две девушки.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что им жалко машины. «Это не самый умный водитель. Колодки задние стер и все - поехал в сервис. Или на разборку», — прозвучало в комментариях.

#Общество#Новости
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