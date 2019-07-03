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Posted 3 июля 2019, 07:26

Published 3 июля 2019, 07:26

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

За обилие голых фото в Сети пристыдили жену телеведущего Диброва из Ростова

3 июля 2019, 07:26
Подписчики Полины Дибровой, супруги известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону, попросили ее публиковать фотографии в одежде, обсуждение появилось в Instargam девушки.

Полина Диброва опубликовала снимок, на котором она топлес, но стоит боком к объективу камеры. Ростовчанка написала, что готовится отметить тридцатилетие, поэтому начала перебирать свои фотографии. По ее словам, опубликованный снимок был сделан более трех лет назад, поэтому она поинтересовалась у подписчиков, сильно ли изменилась за это время.

В комментариях многие написали, что девушка стала только лучше, другие обратили внимание, что на ней нет одежды. «Полечка, как можно? Голая — это хорошо, но в платье все-таки лучше», — прозвучало в комментариях. Некоторые посчитали, что снимок обработан в Photoshop. Юзеры пристыдили Диброву за обилие голых фотографий в ее аккаунте.

Ранее Диброва уже удивляла своих подписчиков откровенным купальником. До этого ростовчане обрушились с критикой на девушку из-за публикации интимного снимка.

#Общество#Новости
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