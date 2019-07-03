За обилие голых фото в Сети пристыдили жену телеведущего Диброва из Ростова

В комментариях многие написали, что девушка стала только лучше, другие обратили внимание, что на ней нет одежды. «Полечка, как можно? Голая — это хорошо, но в платье все-таки лучше», — прозвучало в комментариях. Некоторые посчитали, что снимок обработан в Photoshop. Юзеры пристыдили Диброву за обилие голых фотографий в ее аккаунте.