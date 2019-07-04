Детский лагерь «Орленок» в Ростовской области продали по цене квартиры

Местные жители просили депутата предотвратить передачу муниципального лагеря в частные руки, в связи с чем Полякова направила запросы в прокуратуру. Надзорное ведомство отреагировало и нашло в процедуре ликвидации лагеря формальные нарушения, в связи с чем внесло главе администрации Каменска-Шахтинского соответствующее представление. Спустя несколько дней нарушения устранили и продаже объекта больше ничего не препятствовало.