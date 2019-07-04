Детский лагерь «Орленок» в Ростовской области продали по цене квартиры

Posted 4 июля 2019, 11:01
Published 4 июля 2019, 11:01
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
Конкурс выиграло ООО «АвтоФорум-Люкс», принадлежащее местному бизнесмену. При этом стартовая цена была даже ниже той, за которую продали лагерь, изначально за него просили 3,2 миллиона рублей.
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Каменске-Шахтинском занимает площадь 7,3 гектара, пять из них засажены соснами. На территории лагеря расположены два одноэтажных и два двухэтажных корпуса.
Местные жители просили депутата предотвратить передачу муниципального лагеря в частные руки, в связи с чем Полякова направила запросы в прокуратуру. Надзорное ведомство отреагировало и нашло в процедуре ликвидации лагеря формальные нарушения, в связи с чем внесло главе администрации Каменска-Шахтинского соответствующее представление. Спустя несколько дней нарушения устранили и продаже объекта больше ничего не препятствовало.
При этом отмечается, что расположенный рядом лагерь «Радость», принадлежащий Каменскому району, никто продавать не собирается, несмотря на его состояние, которое в разы хуже, чем у проданного «Орленка».
Как пишет депутат, ей «стыдно за решение депутатов городской думы Каменска-Шахтинского ликвидировать ДООЦ „Орленок“ и продать все это имущество, принадлежащее городу, с молотка».
«Где теперь будут отдыхать дети из малообеспеченных и не самых благополучных семей?» — задает вопрос Полякова.