Отвратным зеленым мешком назвали подписчики платье ростовской модели Костенко

Другие написали, что такие платья были модными в 1990-х годах, а также их надевают фигуристки на выступления. «Всегда думала, что на таких как вы будет шикарно смотреться даже униформа дворника, пока не увидела это платье. Это просто верх нелепости», — написала одна из подписчиц.