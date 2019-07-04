Отвратным зеленым мешком назвали подписчики платье ростовской модели Костенко

Posted 4 июля 2019, 19:39
Published 4 июля 2019, 19:39
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит вместе со своим супругом Дмитрием Тарасовым. На ней надето облегающее зеленое платье, которое стало предметом обсуждения среди пользователей.
Очень многие подписчики написали, что у Костенко отличная фигура, но платье она выбрала ужасное. «Боже, какое отвратное платье, что у нее со вкусом? Как можно запрятать такую фигуру в этот зеленый мешок», — высказались подписчики.
Другие написали, что такие платья были модными в 1990-х годах, а также их надевают фигуристки на выступления. «Всегда думала, что на таких как вы будет шикарно смотреться даже униформа дворника, пока не увидела это платье. Это просто верх нелепости», — написала одна из подписчиц.
«Надо очень сильно постараться, чтобы найти такое страшное платье», — прозвучало в комментариях.