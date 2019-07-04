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Posted 4 июля 2019, 19:39

Published 4 июля 2019, 19:39

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Отвратным зеленым мешком назвали подписчики платье ростовской модели Костенко

4 июля 2019, 19:39
Подписчики модели Анастасии Костенко обрушились на нее с критикой из-за надетого зеленого платья, обсуждение началось на странице девушки в Instagram.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит вместе со своим супругом Дмитрием Тарасовым. На ней надето облегающее зеленое платье, которое стало предметом обсуждения среди пользователей.

Очень многие подписчики написали, что у Костенко отличная фигура, но платье она выбрала ужасное. «Боже, какое отвратное платье, что у нее со вкусом? Как можно запрятать такую фигуру в этот зеленый мешок», — высказались подписчики.

Другие написали, что такие платья были модными в 1990-х годах, а также их надевают фигуристки на выступления. «Всегда думала, что на таких как вы будет шикарно смотреться даже униформа дворника, пока не увидела это платье. Это просто верх нелепости», — написала одна из подписчиц.

«Надо очень сильно постараться, чтобы найти такое страшное платье», — прозвучало в комментариях.

Ранее подписчик Костенко назвали ее высказывания «омерзительными».

#Общество#Новости
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