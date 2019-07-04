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Posted 4 июля 2019, 14:24

Published 4 июля 2019, 14:24

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

В Ростове рабочие отремонтировали абсолютно ровную дорогу

4 июля 2019, 14:24
В Ростове-на-Дону дорожники заасфальтировали совершенно ровную дорогу, видео необычного происшествия опубликовал подписчик популярного паблика.

На видео рабочие укладывают асфальт на совершенно ровную поверхность дорожного полотна. Происшествие зафиксировано на улице Промышленной.

Подписчики паблика сразу решили, что таким образом «отмываются» деньги, выделенные на ремонт дорог. Однако одна из подписчиц пояснила: «Я там рядом работаю. Отношения к государственным деньгам никакого не имеет. Когда дождь идёт, там лужа образовывается, и людей обливает, которые по тротуару идут с рынка на другой рынок. А так накидали асфальта, воды там не будет. Коряво конечно, но хоть что то».

Ранее в Ростове на отремонтированном утром асфальте появились ямы уже к вечеру.

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