В Ростове рабочие отремонтировали абсолютно ровную дорогу

Подписчики паблика сразу решили, что таким образом «отмываются» деньги, выделенные на ремонт дорог. Однако одна из подписчиц пояснила: «Я там рядом работаю. Отношения к государственным деньгам никакого не имеет. Когда дождь идёт, там лужа образовывается, и людей обливает, которые по тротуару идут с рынка на другой рынок. А так накидали асфальта, воды там не будет. Коряво конечно, но хоть что то».