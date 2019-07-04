В Ростове рабочие отремонтировали абсолютно ровную дорогу

Posted 4 июля 2019, 14:24
Published 4 июля 2019, 14:24
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
На видео рабочие укладывают асфальт на совершенно ровную поверхность дорожного полотна. Происшествие зафиксировано на улице Промышленной.
Подписчики паблика сразу решили, что таким образом «отмываются» деньги, выделенные на ремонт дорог. Однако одна из подписчиц пояснила: «Я там рядом работаю. Отношения к государственным деньгам никакого не имеет. Когда дождь идёт, там лужа образовывается, и людей обливает, которые по тротуару идут с рынка на другой рынок. А так накидали асфальта, воды там не будет. Коряво конечно, но хоть что то».