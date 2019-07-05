Афиша от RostovGazeta: местная вечеринка, тайны криминального Ростова и фестиваль ухи

Posted 5 июля 2019, 16:51
Published 5 июля 2019, 16:51
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Место № 1 — Набережная реки Дон. Что — мероприятие в честь праздника «День работников морского и речного флота». Когда — СБ, 15.00
Праздник начнется с проведения парусной регаты. В 17.00 состоится праздничное прохождение транспортного флота по акватории Ростовского порта в границах городской набережной в вечернюю разводку железнодорожного моста. А завершится праздник показательно-демонстрационным выступлением скоростных судов спортивно-технического клуба «Патриот» и современных скоростных катеров предприятий водного транспорта Ростова-на-Дону.
Место № 2 — Embargo Villa. Что — концерт «Касты». Когда — СБ, 20.00
«Каста» — российская хип-хоп группа из Ростова-на-Дону, в состав которой входят: Влади, Шым, Хамиль, Змей. Буквально на днях состоялась презентация их песни «Про секс». В новом музыкальном творении группа сетуют на то, что отцы в свое время не рассказывали им про близость с женщиной. Этот хит и другие известные композиции исполнит «Каста» в родном городе. И может быть еще раз выскажется в защиту главного архитектора Ростова.
Место № 3 — Хутор Курган (Азовский район). Что — фестиваль «Донская уха». Когда — СБ, 10.00
Гостей фестиваля ждет, конечно же, дегустация ухи, готовить которую будут команды из 18 сельских поселений Азовского района. Также организаторы подготовили развлекательные мероприятия для детей и взрослых: выступления творческих коллективов и анимационные программы, тематические мастер-классы и чемпионаты. На территории хутора появятся несколько фотозон и площадок аквагрима. Вход свободный.
Место № 4 — Клуб «Линия». Что — вечеринка «Местные». Когда — ПТ, 20.00
По словам организаторов, эта вечеринка самая долгая в истории, поэтому готовьтесь к тому, что 12 часов вам придется танцевать, а в перерыве можно будет поиграть в пинг-понг. В программе «отцы и дети» локальной электронной сцены, два танцпола. На летнике будут играть молодые и успешные хаус-диллеры: Алина Дамер и Олег Джаззи. В малом зале впервые будут играть легендарные олды: Peter Lankton и Nastya Uvarova, а также заслуженный диджей Ростовской области (да, есть и такое) Арчи.
Место № 5 — Молодежный театр. Что — спектакль «Зойкина квартира». Когда — ВС, 18.00
Действие пьесы разворачивается в Москве в 1920-х годах во времена НЭПа. Тридцатипятилетняя Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую, под прикрытием которой устраивается дом свиданий, и все для того, чтобы заработать денег и уехать во Францию вместе со своим возлюбленным. В причудливом пространстве Зойкиной квартиры соберутся очень колоритные личности. Но их всех объединяет единственное страстное желание: любым способом оказаться во Франции.
Место № 6 — Свободное пространство «Циферблат». Что — концерт группы «КорольКит». Когда — ВС, 20.00
Если вы любитель авторской музыки, то в этот вечер сможете познакомиться не только с группой, но и оценить их новый мини-альбом «Сны про снежинку». Во время выступления будут как поп-музыка и блюз, так и фолк и электроника.
Место № 7 — Ростов. Что — театрализованная экскурсия «Город Ростов-Папа». Когда — СБ, 16.00
За три часа прогулки по центру вы узнаете несколько ростовских легенд, обнаружите секретный памятник вору на Садовой, побываете на секретной сходке бандитов 20-го века, откроете для себя тайны самых ярких ростовских преступлений, пройдетесь по тем местам, где реально происходили исторические события. Также организаторы обещают, что маршрут составлен так, что экскурсия будет проходить не только по главным улицам, но и по самым закрытым и тайным закоулкам и дворам, где в свое время кипела жизнь Ростова-Папы. Необходима предварительная регистрация.