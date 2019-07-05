Афиша от RostovGazeta: местная вечеринка, тайны криминального Ростова и фестиваль ухи

За три часа прогулки по центру вы узнаете несколько ростовских легенд, обнаружите секретный памятник вору на Садовой, побываете на секретной сходке бандитов 20-го века, откроете для себя тайны самых ярких ростовских преступлений, пройдетесь по тем местам, где реально происходили исторические события. Также организаторы обещают, что маршрут составлен так, что экскурсия будет проходить не только по главным улицам, но и по самым закрытым и тайным закоулкам и дворам, где в свое время кипела жизнь Ростова-Папы. Необходима предварительная регистрация.