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Posted 5 июля 2019, 15:16

Published 5 июля 2019, 15:16

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Ростовская модель Костенко поставила на место хейтеров, назвавших ее платье мешком

5 июля 2019, 15:16
Модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко устроила дискуссию с подписчиками, раскритиковавшими ее платье, беседа началась в Instagram девушки.

Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит в зеленом обтягивающем платье, из-за которого и начался скандал. Десятки пользователей обрушились с критикой, сравнив его с зеленым мешком. Некоторые подписчики заявили, что у Костенко нет вкуса.

Сама девушка начала отвечать на некоторые комментарии, высказав мнение по этому поводу. Она заявила, что не хочет кому-то нравиться и загонять себя в рамки. По ее словам, ей так комфортно и отрицательные отзывы она увидела только в Интернете.

«Моим знакомым нет дела до платья другого человека, тем более до фотографии, которая не отобразит ничего. Очень хорошо, что мне, как вам, не пришлось столкнуться с лицемерным окружением, я избирательна», — ответила ростовчанка одной из подписчиц.

Однако эти высказывания ее не спасли от дальнейшей критики.

#Общество#Новости
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