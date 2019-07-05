Ростовская модель Костенко поставила на место хейтеров, назвавших ее платье мешком

Posted 5 июля 2019, 15:16
Published 5 июля 2019, 15:16
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Ростовчанка опубликовала фото, на котором она стоит в зеленом обтягивающем платье, из-за которого и начался скандал. Десятки пользователей обрушились с критикой, сравнив его с зеленым мешком. Некоторые подписчики заявили, что у Костенко нет вкуса.
Сама девушка начала отвечать на некоторые комментарии, высказав мнение по этому поводу. Она заявила, что не хочет кому-то нравиться и загонять себя в рамки. По ее словам, ей так комфортно и отрицательные отзывы она увидела только в Интернете.
«Моим знакомым нет дела до платья другого человека, тем более до фотографии, которая не отобразит ничего. Очень хорошо, что мне, как вам, не пришлось столкнуться с лицемерным окружением, я избирательна», — ответила ростовчанка одной из подписчиц.
Однако эти высказывания ее не спасли от дальнейшей критики.