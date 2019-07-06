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Posted 6 июля 2019, 08:39

Published 6 июля 2019, 08:39

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Более 60 нелегальных мигрантов поймали во время рейдов в Ростове

6 июля 2019, 08:39
В Ростове-на-Дону сотрудник полиции поймали 64 человек, которые незаконно находились в России, сообщили в региональном УМВД.

В городе состоялось крупномасштабное оперативно-профилактическое мероприятие. Участие в нем приняли сотрудники полиции, Росгвардии, органов опеки, ЧОП, а также казаки и военные.

Ответственные лица успел проверить 282 места предоставления услуг по временному проживанию, свыше 8,6 тысячи квартир и домов. Проверка коснулась более 4,5 тысячи человек.

«Всего выявили 185 граждан, подлежащих постановке на учет ОВД. Еще 64 человека находились в России незаконно», — рассказали в управлении.

Отмечается, что в отделы полиции доставили более 370 граждан. Также задержали 8 человек, которые скрывались от следствия.

Проверки коснулись и аптек, пять из которых незаконно продавали лекарства без рецептов. Сотрудники ГИБДД составили 334 административных протокола в отношении водителей.

#Общество#Новости
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