Более 60 нелегальных мигрантов поймали во время рейдов в Ростове

Posted 6 июля 2019, 08:39
Published 6 июля 2019, 08:39
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
В городе состоялось крупномасштабное оперативно-профилактическое мероприятие. Участие в нем приняли сотрудники полиции, Росгвардии, органов опеки, ЧОП, а также казаки и военные.
Ответственные лица успел проверить 282 места предоставления услуг по временному проживанию, свыше 8,6 тысячи квартир и домов. Проверка коснулась более 4,5 тысячи человек.
«Всего выявили 185 граждан, подлежащих постановке на учет ОВД. Еще 64 человека находились в России незаконно», — рассказали в управлении.
Отмечается, что в отделы полиции доставили более 370 граждан. Также задержали 8 человек, которые скрывались от следствия.
Проверки коснулись и аптек, пять из которых незаконно продавали лекарства без рецептов. Сотрудники ГИБДД составили 334 административных протокола в отношении водителей.