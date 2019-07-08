Из-за зимних подтоплений пожелтели деревья в парке «Дружба» в Ростове

Posted 8 июля 2019, 09:15
Published 8 июля 2019, 09:15
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Подтопления в юго-западной части парка привели к намоканию и промерзанию корней, от чего и пожелтели деревья. К такому выводу пришли представители районной администрации и управления благоустройства после оценки состояния зеленых насаждений.
Отмечается, что подрядчик регулярно поливает деревья и проводит комплекс мер по их реабилитации. Чтобы улучшить состояние зеленых насаждений, решили провести подкормку минеральными удобрениями.