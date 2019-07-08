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Posted 8 июля 2019, 09:15

Published 8 июля 2019, 09:15

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Из-за зимних подтоплений пожелтели деревья в парке «Дружба» в Ростове

8 июля 2019, 09:15
Подтопления зимой 2018–2019 годов привело к пожелтению деревьев в парке «Дружба» в Ростове-на-Дону, сообщила горадминистрация.

Подтопления в юго-западной части парка привели к намоканию и промерзанию корней, от чего и пожелтели деревья. К такому выводу пришли представители районной администрации и управления благоустройства после оценки состояния зеленых насаждений.

Отмечается, что подрядчик регулярно поливает деревья и проводит комплекс мер по их реабилитации. Чтобы улучшить состояние зеленых насаждений, решили провести подкормку минеральными удобрениями.

Напомним, состояние деревьев и кустарников на Пушкинской вызвало беспокойство жителей Ростова.

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