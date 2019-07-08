Краснодарский ЮЗТС представил амбициозный проект на «Иннопроме-2019»

В Екатеринбурге стартовала крупнейшая в России выставка инноваций «Иннопром-2019». Второй год подряд в экспо-форуме принимают участие предприятия Краснодарского края.
Большой интерес вызвал стенд Краснодарского края, на котором ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) представил его центральный экспонат — макет высокоточного обрабатывающего токарно-фрезерно-расточного центра модели VC 32/28 Gantry Machine. Проект разработан кубанскими специалистами.
Это гигантский станок, габариты которого превышают 11 метров в длину, 9 метров в ширину и 8 метров в высоту. Его вес превышает 80 тонн. Он предназначен для высокоточной обработки крупногабаритных деталей, которые используются в авиационной, космической отраслях, энергомашиностроении и атомной энергетике.
Более того, технологический комплекс нового поколения производства ЮЗТС будет заменять собой сразу несколько металлообрабатывающих станков. Таким образом заводы смогут экономить значительные средства на закупке разных единиц оборудования, перевозке крупных деталей из цеха в цех, временных затратах на производство.
«Базовая технологическая платформа Gantry Machine является основой для развития импортозамещающих технологий в области обработки крупногабаритных деталей», — сообщили в пресс-службе ЮЗТС.
В будущем продуктовая палитра Gantry Machine будет расширена. На краснодарском заводе начнут производить обрабатывающие центры других типоразмеров и с еще большим набором технологических функций и опций.
Эти станки являются продукцией двойного назначения, то есть могут использоваться как в гражданской, так и в военной промышленности. Поэтому поставка аналогов из-за рубежа может быть ограничена в любой момент. Таким образом ЮЗТС выполняет важную функцию импортозамещения в высокотехнологичных отраслях.
Эксперты — участники выставки «Иннопром-2019» высоко оценили проект кубанских станкостроителей. Модель VC 32/28 Gantry Machine была безусловно признана образцом индустрии 4.0. Ожидается, что первый обрабатывающий центр будет передан заказчику в феврале 2020 года.
Всего в выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге представлены более 600 компаний России и зарубежья. Стенд Краснодарского края занимает более 200 квадратных метров. На нем представлены девять ведущих промышленных предприятий-экспортеров кубанского региона.