Краснодарский ЮЗТС представил амбициозный проект на «Иннопроме-2019»

Эти станки являются продукцией двойного назначения, то есть могут использоваться как в гражданской, так и в военной промышленности. Поэтому поставка аналогов из-за рубежа может быть ограничена в любой момент. Таким образом ЮЗТС выполняет важную функцию импортозамещения в высокотехнологичных отраслях.