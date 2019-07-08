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Лига акселераторов Ростовской области обсудила перспективы развития стартапов

8 июля 2019, 13:39
Фото: rawpixel.com / freepik.com
Банк «Центр-инвест» провел круглый стол Лиги акселераторов Ростовской области, сообщила пресс-служба компании.

Всего в регионе по разным оценкам действуют порядка 40 акселераторов, весной банк предложил объединить всех в Лигу с целью обмена опытом. У каждого из участников Лиги есть свои наработки, площадки, и у каждого своя форма работы. Полученная в результате объединения информационная платформа позволит подготовить как можно больше конкурентоспособных предпринимателей. Целью каждого акселератора является обучение и оказание помощи начинающим бизнесменам.

«Современный акселератор — это не столько место, сколько функционал, дающий базовые знания, навыки и советы (ноу-хау), оперативно реагирующий на возникающие вопросы. В современной экономике инновации носят все более широкий характер, престают быть уделом избранных и становятся делом каждого, поэтому необходима не штучная, а массовая подготовка предпринимателей для разных сфер и отраслей. Сегодня важно решать эти задачи не в одиночку каждому акселератору, а вместе создавать комфортную бизнес-среду для ведения бизнеса», — отметил в своем выступлении председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков.

Участники круглого стола презентовали свои продукты, каждый приобрел новые знания, которые можно использовать в своей деятельности. При этом представители акселераторов договорились о постоянном обмене информацией и согласовали формы отчетности для получения полной картины о работе всех участников Лиги.

«Банк „Центр-инвест“ реализует акселерационную программу для начинающих и действующих предпринимателей, в которой приняли участие более пяти тысяч человек. На сегодняшний день 730 предпринимателей успешно запустили и развивают свой бизнес. Программа делится на четыре направления: консалтинг, комплексное обучение, менторство и финансирование. Спикерами и менторами выступают успешные предприниматели из экосистемы банка, которые не только делятся своими знаниями и полезными инструментами, но и демонстрируют это на практике, приглашая участников на свои предприятия и представляя бизнес-процессы компании», — отметил руководитель Акселератора банка «Центр-инвест», руководитель Лиги акселераторов Ростовской области Владислав Соленый.

Отмечается, что осенью начнет работать официальный сайт Лиги акселераторов Ростовской области.

#Новости#Экономика
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