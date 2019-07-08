Лига акселераторов Ростовской области обсудила перспективы развития стартапов

«Банк „Центр-инвест“ реализует акселерационную программу для начинающих и действующих предпринимателей, в которой приняли участие более пяти тысяч человек. На сегодняшний день 730 предпринимателей успешно запустили и развивают свой бизнес. Программа делится на четыре направления: консалтинг, комплексное обучение, менторство и финансирование. Спикерами и менторами выступают успешные предприниматели из экосистемы банка, которые не только делятся своими знаниями и полезными инструментами, но и демонстрируют это на практике, приглашая участников на свои предприятия и представляя бизнес-процессы компании», — отметил руководитель Акселератора банка «Центр-инвест», руководитель Лиги акселераторов Ростовской области Владислав Соленый.