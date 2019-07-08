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Posted 8 июля 2019, 19:36

Published 8 июля 2019, 19:36

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Новочеркасск взял 377 млн руб кредита на покрытие дефицита бюджета

8 июля 2019, 19:36
Финансовое управление администрации Новочеркасска Ростовской области провело аукцион, в ходе которого выбрало банк для предоставления кредита, сообщается на сайте госзакупок.

Действия контракта началось в начале июля, город расплатится до конца 2022 года. Всего он получил почти 377,2 миллиона рублей, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Процентная ставка является фиксированной и составляет 8,75% годовых. Деньги перечислили на счет местного бюджета.

Отмечается, что проценты будут начисляться ежемесячно на остаток задолженности. За неисполнение обязательств предусмотрены штрафы.

Ранее появилась информация, что за четыре месяца 2019 года банки в Ростовской области выдали 102 тысячи новых кредитных карт.

#Экономика#Новости
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