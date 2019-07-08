Новочеркасск взял 377 млн руб кредита на покрытие дефицита бюджета

Posted 8 июля 2019, 19:36
Published 8 июля 2019, 19:36
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
Действия контракта началось в начале июля, город расплатится до конца 2022 года. Всего он получил почти 377,2 миллиона рублей, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.
Процентная ставка является фиксированной и составляет 8,75% годовых. Деньги перечислили на счет местного бюджета.
Отмечается, что проценты будут начисляться ежемесячно на остаток задолженности. За неисполнение обязательств предусмотрены штрафы.
Ранее появилась информация, что за четыре месяца 2019 года банки в Ростовской области выдали 102 тысячи новых кредитных карт.