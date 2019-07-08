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Остановку машин запретят на Оганова в Ростове

8 июля 2019, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону из-за строительных работ временно запретят остановку транспорта на улице Оганова, сообщили в городской администрации.

Ограничения коснутся улицы Оганова, 4 по восточной стороне. Они будут действовать с 28 июля по 4 октября.

В это время пройдут строительные работы. Кроме того, с 25 июля по 1 сентября запретят проезд машин по улице 30 лет Октября на участке от дома № 154 до переулке Красноярский. На это же время будет запрещен проезд в переулке Пензенский.

Ранее в Ростове-на-Дону рухнувшее на железнодорожные пути дерево перекрыло проезд для электротранспорта. Дерево упало из-за сильного ветра на улице Ченцова и полностью закрыло проезд трамваям.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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