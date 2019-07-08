Остановку машин запретят на Оганова в Ростове

Ограничения коснутся улицы Оганова, 4 по восточной стороне. Они будут действовать с 28 июля по 4 октября.
В это время пройдут строительные работы. Кроме того, с 25 июля по 1 сентября запретят проезд машин по улице 30 лет Октября на участке от дома № 154 до переулке Красноярский. На это же время будет запрещен проезд в переулке Пензенский.
Ранее в Ростове-на-Дону рухнувшее на железнодорожные пути дерево перекрыло проезд для электротранспорта. Дерево упало из-за сильного ветра на улице Ченцова и полностью закрыло проезд трамваям.