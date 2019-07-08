Парк 70-лет Победы могут включить в федеральный проект по благоустройству

Недавно группа направила обращения министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру и и. о. главы Администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, в которых подчеркнула важность реализации данного проекта для развития Суворовского и попросила оказать содействие во включении парка им. 70-летия Победы в ВОВ в перечень объектов рейтингового голосования на 2020 год.
«Нами подготовлены и отправлены 2 и 3 июля два обращения: одно на уровень региона, другое на уровень муниципалитета, — рассказал один из участников группы, ведущий инженер департамента строительства „ВКБ-Новостройки“ Дмитрий Чернавин. — До этого, 17 июня, аналогичное обращение уже было направлено заместителем главы администрации Октябрьского района Ростова Александром Рябых директору департамента ЖКХ и энергетики города Анне Нор-Аревян. Надеемся, что на наши обращения будет дан положительный ответ, и парк будет включен в рейтинговое голосование. А в том, что жители Суворовского поддержат нашу инициативу, я не сомневаюсь».
Для справки:
Рейтинговое голосование, которое должно определить, какая из территорий получит федеральное финансирование на благоустройство в рамках «Формирования комфортной городской среды», состоится в 2020 году. До этого времени Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» намерено, составить карту зеленых насаждений с графическими приложениями, на основе пожеланий жителей разработать дизайн-проект парка, и выполнить другие необходимые формальности. После того как проект пройдет корректировку в Министерстве ЖКХ области, будет подготовлена ПСД и определен подрядчик работ.
«У нашей инициативы очень большие шансы на успех, — добавил Дмитрий Чернавин. Нами уже разработана дорожная карта по участию Парка им. 70 лет Победы в этом федеральном проекте. На первом этапе, в администрации Октябрьского района, в целом она получила одобрение. Будем защищать её на уровне города и области, вносить коррективы, пока проект не выйдет на стадию реализации».
Нужно отметить, что Парк 70-лет Победы уже на протяжении нескольких лет благоустраивается силами застройщика Суворовского «ВКБ-Новостройки» и добровольцев. На сегодня на территории парка построен храм-часовня в честь св. благоверных князей Борис и Глеба, с воскресной школой, высажено несколько тысяч деревьев, недавно оборудована система капельного полива. Также проложены пешеходные аллеи, построена велотрасса, создан комплекс искусственных водоемов. В прошлом году возле стелы на въезде в парк открыт памятный мемориал, в честь ветеранов и погибших спецназовцев, участвовавших в локальных конфликтах и спецоперациях. Таким образом, парк и сегодня в меру сил благоустраивается, но без федеральной финансовой поддержки и соответствующего правового статуса этих усилий недостаточно. Включение парка в вышеупомянутый федеральный проект призвано разрешить эти сложности. Тем более, что есть большие шансы, что именно на велотрассе Суворовского, которая проходит через парк, в 2020 году пройдут финальные соревнования по велосипедному спорту (маунтинбайк, в дисциплине кросс-кантри). А 29 октября 2019 г на Суворовском пройдёт областной этап соревнований на Маунтинбайку.
P.S.
Кстати, для тех жителей Суворовского, кто не хочет просто ждать итогов голосования, есть отличная возможность своими силами помочь благоустройству парка им. 70-летия Победы в ВОВ. Активисты уже этим занимаются! Вступайте в группу https://vk.com/ktoeslineya161, присоединяйтесь к волонтерам!