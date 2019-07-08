Парк 70-лет Победы могут включить в федеральный проект по благоустройству

Нужно отметить, что Парк 70-лет Победы уже на протяжении нескольких лет благоустраивается силами застройщика Суворовского «ВКБ-Новостройки» и добровольцев. На сегодня на территории парка построен храм-часовня в честь св. благоверных князей Борис и Глеба, с воскресной школой, высажено несколько тысяч деревьев, недавно оборудована система капельного полива. Также проложены пешеходные аллеи, построена велотрасса, создан комплекс искусственных водоемов. В прошлом году возле стелы на въезде в парк открыт памятный мемориал, в честь ветеранов и погибших спецназовцев, участвовавших в локальных конфликтах и спецоперациях. Таким образом, парк и сегодня в меру сил благоустраивается, но без федеральной финансовой поддержки и соответствующего правового статуса этих усилий недостаточно. Включение парка в вышеупомянутый федеральный проект призвано разрешить эти сложности. Тем более, что есть большие шансы, что именно на велотрассе Суворовского, которая проходит через парк, в 2020 году пройдут финальные соревнования по велосипедному спорту (маунтинбайк, в дисциплине кросс-кантри). А 29 октября 2019 г на Суворовском пройдёт областной этап соревнований на Маунтинбайку.