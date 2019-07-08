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Ростовчане попросили соединить улицу Горького с Налбандяна

8 июля 2019, 10:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Житель Ростова-на-Дону попросил власти соединить дорогу на улице Максима Горького с улицей Налбандяна, обращение появилось в сервисе «Активный ростовчанин».

«В городе можно сделать сквозной проезд на Горького и соединить с Налбандяна. Однако для этого придется немного занять территорию стадиона «Юность России», — пояснил ростовчанин.

Он добавил, что это вынужденная мера, которая поможет справиться с заторами, когда улица Ченцова будет стоять в пробках. Чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо набрать не менее 500 голосов. На момент 13.30 мск понедельника петицию никто не подписал.

До этого жительница Ростова-на-Дону попросила рассмотреть возможность обустройства пешеходной зоны на Вертолетном поле. Ранее житель Ростова-на-Дону попросил власти города сделать дополнительную остановку электричек в районе проспекта 40-летия Победы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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