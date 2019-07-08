Ростовчане попросили соединить улицу Горького с Налбандяна

«В городе можно сделать сквозной проезд на Горького и соединить с Налбандяна. Однако для этого придется немного занять территорию стадиона «Юность России», — пояснил ростовчанин.
Он добавил, что это вынужденная мера, которая поможет справиться с заторами, когда улица Ченцова будет стоять в пробках. Чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо набрать не менее 500 голосов. На момент 13.30 мск понедельника петицию никто не подписал.
До этого жительница Ростова-на-Дону попросила рассмотреть возможность обустройства пешеходной зоны на Вертолетном поле. Ранее житель Ростова-на-Дону попросил власти города сделать дополнительную остановку электричек в районе проспекта 40-летия Победы.