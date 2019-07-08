В Ростове за шесть лет построят 25 школ

Эта информация прозвучала на совещании в администрации города. В рамках направления «Образование» продолжится работа по переводу школ на работу в первую смену.
«Чтобы решить этот вопрос, до 2025 года планируется построить еще 25 учреждений. Они появятся в нескольких районах города», — сказано в сообщении.
Так, в микрорайоне Левенцовский откроют школу на 1,1 тысячи мест. Кроме того, проводится реконструкция школы № 32, работы должны завершиться в 2020 году.
Ранее появилась информация, что в Аксайском районе построят предприятие по изготовлению полуприцепов-цистерн, в строительство которого вложат 700 миллионов рублей