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В Ростове за шесть лет построят 25 школ

8 июля 2019, 11:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в рамках реализаци национального проекта до 2025 года появятся 25 новых школ, сообщили в городской администрации.

Эта информация прозвучала на совещании в администрации города. В рамках направления «Образование» продолжится работа по переводу школ на работу в первую смену.

«Чтобы решить этот вопрос, до 2025 года планируется построить еще 25 учреждений. Они появятся в нескольких районах города», — сказано в сообщении.

Так, в микрорайоне Левенцовский откроют школу на 1,1 тысячи мест. Кроме того, проводится реконструкция школы № 32, работы должны завершиться в 2020 году.

Ранее появилась информация, что в Аксайском районе построят предприятие по изготовлению полуприцепов-цистерн, в строительство которого вложат 700 миллионов рублей

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