Запрещенные для купания места в Ростове ежедневно патрулируют

«Они осматривают территорию, разъясняют жителям меры предосторожности и правильного поведения на воде», — рассказал журналистам во время пресс-брифинга по местам несанкционированного купания, исполняющий обязанности начальника Управления по делам ГО ЧС Александр Плетнев.
Всего в Ростове 13 неорганизованных мест для купания, которые чаще всего посещают отдыхающие. На пляжах установлены специальные таблички, запрещающие купание в данных водоемах. Но людей не пугают информационные щиты. Во время объезда пляжа на берегу реки Дон в районе родника Гремучий мы встретили бабушку с двумя маленькими внуками, которые плавали прямо рядом с такой запрещающей табличкой. На вопрос, знает ли она о том, что здесь нельзя купаться, женщина ответила: «Не видела этот щит».
«С начала купального сезона к профилактической работе по предупреждению граждан привлекаются все службы. Организовано патрулирование „опасных“ мест силами районной администрации, в каждом районе есть такая группа. В составе спецгруппы состоят сотрудники ПДН, районной администрации, Совета ветеранов и сотрудники поисково-спасательной службы города Ростова-на-Дону. В добавок к этой работе, сотрудники ПСО Управления по делам ГО и ЧС ведут на катере водное патрулирование от Зеленого острова до Кумженской рощи с 11.00 до 20.00. Еще нам помогают казачьи дружины», — пояснил Плетнев.
К родителям, чьи дети находятся у воды без надзора взрослых, применяются меры административного воздействия. Всего с начала года в Ростове утонули девять человек, среди них — двое подростков в возрасте 14 и 17 лет. Чаще всего люди тонут, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Во время проведения регулярных рейдов в отделы полиции доставлено 62 несовершеннолетних, на их родителей составлено 42 административных протокола. Все подростки поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Спасатели Управления по делам ГО и ЧС уберегли жизни 10 человек, купающихся в необорудованных местах.
Напомним, всего в Ростове в этом году открыты и функционируют четыре пляжа «Дружба» — Ворошиловский район, пляж о. Зеленый — Пролетарский район, городской пляж — Кировский район, частный пляж «Карьер» — Советский район.