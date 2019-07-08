Запрещенные для купания места в Ростове ежедневно патрулируют

Всего в Ростове 13 неорганизованных мест для купания, которые чаще всего посещают отдыхающие. На пляжах установлены специальные таблички, запрещающие купание в данных водоемах. Но людей не пугают информационные щиты. Во время объезда пляжа на берегу реки Дон в районе родника Гремучий мы встретили бабушку с двумя маленькими внуками, которые плавали прямо рядом с такой запрещающей табличкой. На вопрос, знает ли она о том, что здесь нельзя купаться, женщина ответила: «Не видела этот щит».