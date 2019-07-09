Адвокаты экс-жены Цеповяза предложили 3 млн руб за домашний арест

Наталья и ее брат задержаны за вымогательство 70 миллионов рублей у бизнесмена в Краснодарском крае. Правоохранители доставили их 29 июня в Ростов, а 30 июня Железнодорожный суд арестовал их на два месяца.
Адвокаты потребовали перевести Стришнюю под домашний арест, так как она страдает онкологическим заболеванием. Женщина получает лекарства по квоте в Краснодаре, находясь в Ростове она лишена возможности оказания квалифицированной медицинской помощи.
Кроме того, подсудимая перед заседанием во вторник заявила о том, что чувствует судороги в ногах. Медики после осмотра разрешили далее присутствовать ей на заседании.
Адвокаты также сказали о том, что в залог за Стришнюю предлагают три миллиона рублей. Вячеслава Цеповяза арестовали на 20 лет за массовое убийство.