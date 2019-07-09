Более половины урожая зерновых убрали в Ростовской области

Хозяйства области уже убрали 1,8 миллиона гектаров, валовой сбор составил 6,15 миллиона тонн при средней урожайности 34 центнера с гектара.
Лидерами по убранной площади зерновых стали Сальский, Зимовниковский и Зерноградский районы, по валовому сбору лидируют Сальский, Зимовниковский и Азовский районы, по урожайности — Мясниковский район.
Отмечается, что общая площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 3,3 миллиона гектаров, при этом в 2019 году качество зерна на порядок выше, чем годом ранее.