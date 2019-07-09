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Более половины урожая зерновых убрали в Ростовской области

9 июля 2019, 07:45
Фото: donland.ru
В Ростовской области убрали 55% урожая зерновых культур, сообщило региональное правительство.

Хозяйства области уже убрали 1,8 миллиона гектаров, валовой сбор составил 6,15 миллиона тонн при средней урожайности 34 центнера с гектара.

Лидерами по убранной площади зерновых стали Сальский, Зимовниковский и Зерноградский районы, по валовому сбору лидируют Сальский, Зимовниковский и Азовский районы, по урожайности — Мясниковский район.

Отмечается, что общая площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 3,3 миллиона гектаров, при этом в 2019 году качество зерна на порядок выше, чем годом ранее.

Напомним, посевные площади в Ростовской области в 2019 году выросли на 0,8%.

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#Новости#Экономика
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