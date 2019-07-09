Брата экс-жены кущевского убийцы Цеповяза оставили в СИЗО Ростова за вымогательство

Наталья Стришняя — экс-жена участника кущевской банды, а также ее брат Иван были арестованы Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону на два месяца 30 июня. Их обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесменов. Адвокаты арестованных обжаловали арест в областном суде, они требовали домашний арест для брата и сестры. Уголовное дело возбуждено в отношении Стришних по статье 163 части 3 УК РФ «Вымогательство» (в целях получения имущества в особо крупном размере). Им грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере миллион рублей.
Во время апелляционного заседания адвокаты потерпевшей стороны подали заявление о том, что свидетель Андрей Цеповяз заявил о давлении со стороны обвиняемого Ивана Стришнего. Однако заявление Цеповяза не было приобщено к делу.
Затем обвиняемый попросил остаться на пять минут наедине с адвокатом, судья объявил перерыв, оставив Стришнего с защитником.
Адвокаты арестованного настаивали, что задержание Стришнего проходило с нарушением законодательства и его следует перевести под домашний арест. Представители потерпевшего возразили, доводы жалобы также не поддержал прокурор.
«Вспомнили эпизод девятилетней давности, по которому давно принято было процессуальное решение. Обвинение надуманное полностью. Доказательства свидетеля представлено из другого уголовного дела, которое не имеет отношения к моему подзащитному. Нет доказательств, что он может скрыться, и следователь это подтвердил. Вполне разумная мера пресечения будет домашний арест», — сказал адвокат Стришнего Павел Сергеев.
Представители потерпевшего высказали мнение о том, что это тяжкое преступление, и Стришний может скрыться от преследования в случае изменения меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор также сказала, что обоснован вывод Железнодорожного суда о заключении под стражу обвиняемого.
«Обвиняемый, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей», — отметила прокурор.
«Я ничего не совершал и скрываться никуда не собираюсь», — сказал Стришний.
Пообщаться с женой наедине арестованному судья не разрешил.
«Дело направить на новое рассмотрение. Меру пресечения оставить без изменения на срок восемь суток (до 16 июля)», — сказал судья Алексей Федоров.
Бывшего мужа Стришней, Вячеслава Цеповяза, осудили почти на 20 лет лишения свободы за убийство семьи на Кубани. Тогда погибли 12 человек.