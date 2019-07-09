Брата экс-жены кущевского убийцы Цеповяза оставили в СИЗО Ростова за вымогательство

Наталья Стришняя — экс-жена участника кущевской банды, а также ее брат Иван были арестованы Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону на два месяца 30 июня. Их обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесменов. Адвокаты арестованных обжаловали арест в областном суде, они требовали домашний арест для брата и сестры. Уголовное дело возбуждено в отношении Стришних по статье 163 части 3 УК РФ «Вымогательство» (в целях получения имущества в особо крупном размере). Им грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере миллион рублей.