Два комбайна сгорели в Ростовской области за сутки

Одно из происшествий случилось в слободе Барило-Крепинская, где на площади 12 квадратных метров сгорела сельскохозяйственная техника. Пожар потушили в течение часа, к этим работам привлекли восемь человек.
Второе возгорание произошло в хуторе Маныч-Балабенко. Здесь на площади шести квадратных метров сгорел еще один комбайн. Огонь удалось ликвидировать за 15 минут, к работам привлекли четырех специалистов.
Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал.
Ранее правительство Ростовской области сообщило, что огонь в регионе успел уничтожить 220 гектаров посевов. Более половины возгораний произошло из-за неаккуратного обращения с огнем и неисправной техники.