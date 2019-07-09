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Два комбайна сгорели в Ростовской области за сутки

9 июля 2019, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в понедельник в двух районах произошло возгорание комбайнов, рассказали в региональном УМЧС.

Одно из происшествий случилось в слободе Барило-Крепинская, где на площади 12 квадратных метров сгорела сельскохозяйственная техника. Пожар потушили в течение часа, к этим работам привлекли восемь человек.

Второе возгорание произошло в хуторе Маныч-Балабенко. Здесь на площади шести квадратных метров сгорел еще один комбайн. Огонь удалось ликвидировать за 15 минут, к работам привлекли четырех специалистов.

Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал.

Ранее правительство Ростовской области сообщило, что огонь в регионе успел уничтожить 220 гектаров посевов. Более половины возгораний произошло из-за неаккуратного обращения с огнем и неисправной техники.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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