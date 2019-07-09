Коллективу Ростовского драмтеатра представили нового режиссера

Нового руководителя коллективу представила глава Минкульта региона Анна Дмитриева. Шапошников рассказал, что эта должность предполагает работу стратегического плана.
«Я хочу выстроить стратегию развития театра минимум на пять лет. Это должно быть реализовано так, чтобы начатые проекты были поддержаны коллективом и продолжали существовать даже при смене руководителей», — пояснил режиссер.
Он добавил, что ставку он будет делать на проверенный материал. Здесь говорится о классической драматургии.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области во вторник начнутся съемки молодежного фильма с рабочим названием «Поездка к деду».