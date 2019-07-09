Контракты на сумму более 1 млрд руб подписал глава Дона на выставке «Иннопром-2019»

Благодаря подписанным контрактам в регионе появятся по три ветропарка и диализных центра, а также завод по производству гондол для ветроустановок. Кроме того, произойдет кооперация предприятий «ОСК» и судостроительной сферы области. Подписанные контракты приведут к появлению новых рабочих мест и привлечению в область миллиардных инвестиций.
Также, до конца года в Волгодонском районе будет создан завод по производству гондол для ветроустановок. Инвестиционный проект реализует «РОСАТОМ». Также на территории Ростовской области строительство ветропарков будет осуществлять и компания «Энел».
Ростовская область одной из первых в РФ озаботилась производством экологически чистой энергии и сейчас по праву носит название территории «зеленой энергетики». О сотрудничестве на прошедшей выставке договорились Голубев и управляющий «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, в рамках договора в Каменском и Красносулинском районах районах области построят три ветропарка общей мощностью 300 МВТ. Еще 70 миллиардов рублей направят на строительство трех станций: Южной ВЭС, Северной ВЭС и Гуковской ВЭС.
«До конца года у нас на Дону планируется локализовать еще два производства по голландской технологии Лагервей (башни, гондолы, генераторы). Это наши совместные планы с компанией „Росатом“. Для локализации на территории Ростовской области производства по изготовлению оборудования для строительства ветроэнергетических установок подписано три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объем инвестиций в проекты составит 2,9 млрд рублей», — рассказал Василий Голубев.
С представителями немецкой компании «Фрезениус Нефрокеа» Голубев подписал контракт о строительстве в Азове, Аксае и Сальске диализных центров, реализовать проект намерены в 2019–2020 годах. Стоимость проекта 450 миллионов рублей.
По словам Голубева, в области уже действуют шесть центров для пациентов с почечной недостаточностью, которые построили в рамках ГЧП. Пациенты центров получают высококвалифицированную медпомощь, а строительство новых сделает ее доступной для полумиллиона жителей области.
Кроме того, соглашение о строительстве завода по производству полуприцепов-цистерн подписали Василий Голубев и исполнительный директор компании «Бонум» Евгений Богданов. Проект подарит региону более 300 новых рабочих мест, а сумма инвестиций составит 700 миллионов рублей.
Еще одну встречу глава региона провел с президентом «Объединенной судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым. Предприятие намерено участвовать в кооперации предприятий «ОСК» и судостроительной отрасли области. Выпуск крупнотоннажных судов является новой темой для региона и местные представители отрасли заинтересованы в полном оснащении либо дооснащении корпусов выпущенных ими судов. Новое производство планируют создать на производственных площадках компаний «Моряк», «ПМ-Юг» и завода «Прибой» в Таганроге.