Контракты на сумму более 1 млрд руб подписал глава Дона на выставке «Иннопром-2019»

«До конца года у нас на Дону планируется локализовать еще два производства по голландской технологии Лагервей (башни, гондолы, генераторы). Это наши совместные планы с компанией „Росатом“. Для локализации на территории Ростовской области производства по изготовлению оборудования для строительства ветроэнергетических установок подписано три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объем инвестиций в проекты составит 2,9 млрд рублей», — рассказал Василий Голубев.