Московскую и Королева закроют для транспорта в Ростове в конце июля

Проезд перекроют с 29 июля по 1 августа для проведения работ по ремонту автомобильных дорог. Водители не смогут проехать по улице Московской на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Братский.
Движение также ограничат на проспекте Королева на участке от улицы Вологодская до улицы Вавилова.
Ранее горожан предупредили, что в переулке Нахичеванский на участке от улицы Текучева до улицы Черепахина с 18 августа станет одностороннее движение. Кроме того, с 25 июля по 1 сентября из-за ремонта дороги перекроют проезд в части улицы 30 лет Октября.
Также на все лето в Ростовской области ввели ограничения движения для фур в жаркую погоду. Они начинают действовать, когда температура поднимается выше 32 градусов.