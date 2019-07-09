Московскую и Королева закроют для транспорта в Ростове в конце июля

Ранее горожан предупредили, что в переулке Нахичеванский на участке от улицы Текучева до улицы Черепахина с 18 августа станет одностороннее движение. Кроме того, с 25 июля по 1 сентября из-за ремонта дороги перекроют проезд в части улицы 30 лет Октября.