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Одностороннее движение введут в переулке Нахичеванский в Ростове

9 июля 2019, 05:36
Фото: pixabay.com
На участке переулка Нахичеванский в Ростове-на-Дону в августе введут одностороннее движение, рассказали в городской администрации.

Односторонним движение станет на участке от улицы Текучева до улицы Черепахина. Новая схема начнет действовать с 18 августа.

По данным администрации, это позволит повысить безопасность дорожного движения.

Ранее мэрия сообщала, что с 25 июля по 1 сентября из-за ремонта дороги перекроют проезд по улице 30 лет Октября на участке от дома № 154 до переулка Красноярский.

Также на все лето в Ростовской области ввели ограничения движения для фур в жаркую погоду. Им запрещено выезжать на трассы, если столбики термометра поднимутся до 32 градусов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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