Одностороннее движение введут в переулке Нахичеванский в Ростове

Односторонним движение станет на участке от улицы Текучева до улицы Черепахина. Новая схема начнет действовать с 18 августа.
По данным администрации, это позволит повысить безопасность дорожного движения.
Ранее мэрия сообщала, что с 25 июля по 1 сентября из-за ремонта дороги перекроют проезд по улице 30 лет Октября на участке от дома № 154 до переулка Красноярский.
Также на все лето в Ростовской области ввели ограничения движения для фур в жаркую погоду. Им запрещено выезжать на трассы, если столбики термометра поднимутся до 32 градусов.