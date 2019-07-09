Подбрасывание полицейскими наркотиков россияне считают обычным делом

С такой позицией согласились 66% респондентов, около 18% граждан заявили, что такие случаи являются единичными. По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, такие показатели вызывают у россиян ощущение безнадежности.
Социологи попросили людей представить ситуацию, что их незаконно пытаются «закрыть» за преступление. Опрошенным нужно было оценить свои шансы на то, что они останутся на свободе. Более 50% респондентов посчитали свои шансы очень низкими, и только 9% уверены в своей победе.
При этом россияне относятся пессимистично к тому, что можно все изменить. Стало известно, что 56% респондентов слышали о деле главного редактора «Медузы» Ивана Голунова, а 13% внимательно следили за развитием событий.
Напомним, Голунова задержали в Москве и якобы обнаружили у него наркотики. Однако уже 11 июня после широкого общественного резонанса с него были сняты все обвинения, уголовное дело закрыли.