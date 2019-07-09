Подбрасывание полицейскими наркотиков россияне считают обычным делом

Социологи попросили людей представить ситуацию, что их незаконно пытаются «закрыть» за преступление. Опрошенным нужно было оценить свои шансы на то, что они останутся на свободе. Более 50% респондентов посчитали свои шансы очень низкими, и только 9% уверены в своей победе.