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Ростовская компания нарушила валютное законодательство на 3,3 млн долларов

9 июля 2019, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нарушение валютного законодательства на 3,3 миллиона долларов США выявила Ростовская таможня, сообщило ЮТУ.

В ходе проверки местной компании выяснилось, что общество заключило договор на поставку изделий из цветного металла с организацией из Великобритании. Общая сумма контракта составила 3,8 миллиона долларов, при этом 3,3 миллиона долларов по завершению сделки на счет российской компании не поступили.

Одновременно ростовская компания в срочном порядке начала менять учредителя, адрес и руководителя, что говорит о желании уклониться от ответственности.

Отмечается, что по результатам проверки возбудили уголовные дела по двум статьям.

Напомним, за 2018 год на Юге России выявили нарушений валютного законодательства на общую сумму в 12,5 миллиарда рублей.

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