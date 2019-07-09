Ростовская компания нарушила валютное законодательство на 3,3 млн долларов

В ходе проверки местной компании выяснилось, что общество заключило договор на поставку изделий из цветного металла с организацией из Великобритании. Общая сумма контракта составила 3,8 миллиона долларов, при этом 3,3 миллиона долларов по завершению сделки на счет российской компании не поступили.
Одновременно ростовская компания в срочном порядке начала менять учредителя, адрес и руководителя, что говорит о желании уклониться от ответственности.
Отмечается, что по результатам проверки возбудили уголовные дела по двум статьям.
Напомним, за 2018 год на Юге России выявили нарушений валютного законодательства на общую сумму в 12,5 миллиарда рублей.