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Ростовской модели Костенко предрекли судьбу Бузовой в браке с футболистом

9 июля 2019, 07:33
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону считают, что их брак с футболистом Дмитрием Тарасовым распадется, обсуждение появилось в Instagram.

Костенко опубликовала фото, где она с мужем и сыном сидит на газоне. Она поздравила всех с Днем семьи, любви и верности.

Некоторые пользователи посчитали, что Костенко и Тарасов разведутся, как произошло в прошлом браке футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой.

«Всегда интересно, глядя на вашу „дружную семью“, думать, как разводиться будете. Прям чувствую, это будет зрелище», — написала одна из подписчиц.

Другие написали, что пара очень красивая. До этого подписчики раскритиковали Костенко за зеленое платье, которое они назвали мешком. Тогда ей пришлось вмешаться и объяснить свою позицию.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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