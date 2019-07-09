Ростовской модели Костенко предрекли судьбу Бузовой в браке с футболистом

Костенко опубликовала фото, где она с мужем и сыном сидит на газоне. Она поздравила всех с Днем семьи, любви и верности.
Некоторые пользователи посчитали, что Костенко и Тарасов разведутся, как произошло в прошлом браке футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой.
«Всегда интересно, глядя на вашу „дружную семью“, думать, как разводиться будете. Прям чувствую, это будет зрелище», — написала одна из подписчиц.
Другие написали, что пара очень красивая. До этого подписчики раскритиковали Костенко за зеленое платье, которое они назвали мешком. Тогда ей пришлось вмешаться и объяснить свою позицию.