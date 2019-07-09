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Шпагат двух гимнасток на крыше здания раскритиковали ростовчане

9 июля 2019, 10:36
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону назвали сомнительной идею двух девушек устраивать зарядку на крыше здания, обсуждение появилось в соцсети «Вконтакте».

В Интернете опубликовали фото двух девушек, которые на крыше дома делали растяжку и садились на шпагат. В том числе занятия проходили и на парапете.

Автор публикации назвал эту фотосессию «утренней зарядкой». На футболке одной из девушек написано «Гибучие», что вызвало недоумение подписчиков, которые посчитали эту надпись странной.

Другие пошутили на эту тему, заявив, что в это время они уже на работе. «Волочкова с ума сойдет. Также себя качки ведут, когда „типа случайно“ в повседневной жизни показывают свои мышцы», — прозвучало в комментариях.

Некоторые предположили, что таким образом ростовчанки себя рекламируют.

Ранее слишком откровенно одетая велосипедистка стала причиной пробки на Мадояна в Ростове.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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