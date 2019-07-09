Шпагат двух гимнасток на крыше здания раскритиковали ростовчане

В Интернете опубликовали фото двух девушек, которые на крыше дома делали растяжку и садились на шпагат. В том числе занятия проходили и на парапете.
Автор публикации назвал эту фотосессию «утренней зарядкой». На футболке одной из девушек написано «Гибучие», что вызвало недоумение подписчиков, которые посчитали эту надпись странной.
Другие пошутили на эту тему, заявив, что в это время они уже на работе. «Волочкова с ума сойдет. Также себя качки ведут, когда „типа случайно“ в повседневной жизни показывают свои мышцы», — прозвучало в комментариях.
Некоторые предположили, что таким образом ростовчанки себя рекламируют.