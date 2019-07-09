Центр Ростова на сутки останется без воды

Ограничения будут действовать с 08.00 мск 11 июля по 08.00 12 июля. Воду отключат в границах проспектов Ворошиловский и Сиверса, улиц Максим Горького и Большая Садовая.
Кроме того, водоснабжения не будет на улице Минераловодская и в жилом комплексе «Акварель». В это время пройдут работы по переврезке водопроводных линий.
Ранее в городе при включении горячей воды в жилом доме на проспекте Коммунистический произошла авария, из-за которой затопило квартиры. Это стало причиной появления трещины в стене.