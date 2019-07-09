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Центр Ростова на сутки останется без воды

9 июля 2019, 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В центральной части Ростова-на-Дону на сутки отключат водоснабжение из-за технических работ, сообщает «Ростовводоканал».

Ограничения будут действовать с 08.00 мск 11 июля по 08.00 12 июля. Воду отключат в границах проспектов Ворошиловский и Сиверса, улиц Максим Горького и Большая Садовая.

Кроме того, водоснабжения не будет на улице Минераловодская и в жилом комплексе «Акварель». В это время пройдут работы по переврезке водопроводных линий.

Ранее в городе при включении горячей воды в жилом доме на проспекте Коммунистический произошла авария, из-за которой затопило квартиры. Это стало причиной появления трещины в стене.

До этого у пляжа «Дружба» в Ростове единственная проба воды показала наличие обыкновенных глистов.

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#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Общество
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