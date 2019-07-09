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Власти Ростовской области объяснили происхождение звуков взрывов

9 июля 2019, 15:15
Фото: pixabay.com
В Ростовской области причиной хлопков, похожих на взрывы, стали сухие грозы, сообщили в правительстве региона.

Напомним, жители Волгодонска, Цимлянского, Дубовского, Зимовниковского районов услышали хлопки, которые напомнили им звуки взрывов. Тогда власти Волгодонска заявили, что все предприятия работают в обычном режиме и бояться нечего.

«Причиной стало достаточно редкое природное явление — сухие грозы. Местным жителям не стоит нагнетать панику», — сказано в сообщении.

Также людей попросили не распространять не проверенную информацию. В экстренных случаях можно набрать номер 112.

До этого в Ростове на крыше здания на проспекте Буденновский, где работает KFC, взорвался баллон с фреоном.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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