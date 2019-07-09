Власти Ростовской области объяснили происхождение звуков взрывов

Напомним, жители Волгодонска, Цимлянского, Дубовского, Зимовниковского районов услышали хлопки, которые напомнили им звуки взрывов. Тогда власти Волгодонска заявили, что все предприятия работают в обычном режиме и бояться нечего.
«Причиной стало достаточно редкое природное явление — сухие грозы. Местным жителям не стоит нагнетать панику», — сказано в сообщении.
Также людей попросили не распространять не проверенную информацию. В экстренных случаях можно набрать номер 112.
До этого в Ростове на крыше здания на проспекте Буденновский, где работает KFC, взорвался баллон с фреоном.